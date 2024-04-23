За більш ніж два роки повномасштабного вторгнення – 461 060 бійців. Проте втрати можуть бути більшими, адже підрахувати їх важко через інтенсивні бої.
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Які втрати ворога у техніці
- танків – 7241 (+5);
- бойових броньованих машин – 13 916 (+12);
- артилерійських систем – 11765 (+29);
- РСЗВ – 1046 (+0);
- засобів ППО – 769 (+1);
- літаків – 348 (+0);
- гелікоптерів – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9407 (+23);
- крилатих ракет – 2117 (+0);
- кораблів /катерів – 26 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15845 (+33);
- спеціальної техніки – 1936 (+2).
Що відбувається на фронті: коротко
- Російські окупанти на фронті продовжують спроби захопити східні населені пункти України. Зокрема, вороги намагаються заволодіти Новомихайлівкою та Очеретиним.
- Ввечері 22 квітня командир 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, Герой України, полковник Євген Шаматалюк заявив, що наші військові не виходили з Новомихайлівки Донецької області. За його словами, десь 15 – 20% населеного пункту утримують бійці бригади, натомість інша частина, де перебувають росіяни, під нашим вогневим контролем.
- Вночі проти 23 квітня аналітики проєкту DeepState написали, що Росія просунулась в Очеретиному.