Дональд Трамп хоче провокувати конфлікти між союзниками України. Таку думку 24 Каналу озвучив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн.

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Трамп провокує конфлікти

Уріель Епштейн переконаний, що ціль Трампа – не пошук шляху до закінчення війни в Україні. Експрезидент Штатів хоче просувати конфлікти серед наших союзників. Він критикує Європу, бо вважає, що США не повинні допомагати українцям, а все повинна робити Європа.

Хоч Європа може більше зробити, але те, що це говорить Трамп, він лише шукає привід, щоб сперечатись проти допомоги Україні від США. Ідея полягає у тому, що нібито "не ми повинні вам допомагати, а Європа повинна надавати вам цю допомогу",

– припустив він.

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