Дональд Трамп хоче провокувати конфлікти між союзниками України. Таку думку 24 Каналу озвучив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн.
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Трамп провокує конфлікти
Уріель Епштейн переконаний, що ціль Трампа – не пошук шляху до закінчення війни в Україні. Експрезидент Штатів хоче просувати конфлікти серед наших союзників. Він критикує Європу, бо вважає, що США не повинні допомагати українцям, а все повинна робити Європа.
Хоч Європа може більше зробити, але те, що це говорить Трамп, він лише шукає привід, щоб сперечатись проти допомоги Україні від США. Ідея полягає у тому, що нібито "не ми повинні вам допомагати, а Європа повинна надавати вам цю допомогу",
– припустив він.
Позиція Дональда Трампа: останні новини
- Колишній президент Дональд Трамп тривалий час виступав проти надання допомоги України. Нещодавно політик заговорив, що допомога Україні є важливою для США. Він підкреслив, що Європа дає Україні набагато менше грошей, ніж США. На його думку, так не має бути, адже виживання української держави важливіше для Європи порівняно із Вашингтоном. Однак Трамп визнав, що США теж зацікавленні у посиленні Києва.
- Після зустрічі зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном Дональд Трамп заявив, що не проти надання допомоги Україні, але вона має виділятися не як "подарунок", а як позика. Він додав, що Європа має активніше долучатися та давати гроші. За його словами, "вони мають давати щось співмірне".
- Президент України Володимир Зеленський запросив експрезидента США в Україну для обговорення його мирних планів щодо завершення війни в Україні. Однак Дональд Трамп не хоче відвідувати Україну в статусі кандидата в президенти, поки не заступить на посаду, на яку наразі претендує.