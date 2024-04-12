Президент України Володимир Зеленський запросив експрезидента США в Україну для обговорення його мирних планів щодо завершення війни в Україні. Втім, Трамп не хоче відвідувати Україну в статусі кандидата в президенти, поки не заступить на посаду, на яку наразі претендує.
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Зеленський запросив, Трамп запрошення спростовує
Із запрошенням Трампа в Україну склалась досить дивна ситуація. Зеленський в інтерв'ю виданню Axel Springer 9 квітня запросив Трампа відвідати Україну і запропонувати свої ідеї щодо закінчення війни, розв’язаної Росією проти України в лютому 2022 року.
На наступний день представники Трампа заявили, що жодних офіційних контактів Зеленського з ними не було.
Від Зеленського не було жодного зв’язку, і президент Трамп публічно заявив, що йому було б недоцільно їхати в Україну прямо зараз, оскільки він не є головнокомандувачем,
– повідомляє кампанія Трампа електронним листом.
Кандидати в президенти США використовують закордонні поїздки для покращення своїх позицій
Кандидати від Республіканської партії, що вибули, як-от колишній віцепрезидент Майк Пенс і колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, відвідували Україну свого часу, коли висувались від Республіканської партії. Трамп під час своєї першої президентської кампанії 2016 року відвідав Мексику і зустрічався з її тодішнім президентом Енріке Пенья Ньєто.
Наразі ж для Трампа і жорстких республіканців, які виступають в Конгресі проти подальшої допомоги Україні, крім кредиту, питання відвідування України стало принциповим. І робити якісь кроки в цьому напрямку вони поки не поспішають.
Що ще відомо про ідеї Трампа по закінченню війни в Україні
- Нещодавно стало відомо, що Трамп у разі переобрання змушуватиме Київ в обмін на мир поступитися своїми територіями. Втім, Володимир Зеленський заявив, що не мав жодних розмов з Трампом щодо його ідей.
- Офіцер ЗСУ Тарас Березовець у розмові з 24 Каналом говорив, що певні плани обміну територій на мир у Трампа можуть бути. Втім, він досить непередбачуваний і його думка може змінитися за один день.
- Володимир Зеленський нещодавно висловився щодо ідей "швидкого миру" Трампа. На думку президента України, це дуже примітивна ідея, яка може розв’язати росіянам руки для ведення нових загарбницьких війн.