Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-президента США в Украину для обсуждения его мирных планов по завершению войны в Украине. Впрочем, Трамп не хочет посещать Украину в статусе кандидата в президенты, пока не заступит на должность, на которую сейчас претендует.

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Зеленский пригласил, Трамп приглашение опровергает

С приглашением Трампа в Украину сложилась довольно странная ситуация. Зеленский в интервью изданию Axel Springer 9 апреля пригласил Трампа посетить Украину и предложить свои идеи по окончанию войны, развязанной Россией против Украины в феврале 2022 года.

На следующий день представители Трампа заявили, что никаких официальных контактов Зеленского с ними не было.

От Зеленского не было никакой связи, и президент Трамп публично заявил, что ему было бы нецелесообразно ехать в Украину прямо сейчас, поскольку он не является главнокомандующим,

– сообщает кампания Трампа электронным письмом.

Кандидаты в президенты США используют зарубежные поездки для улучшения своих позиций

Кандидаты от Республиканской партии, которые уже выбыли, например, бывший вице-президент Майк Пенс и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, посещали Украину в свое время, когда выдвигались от Республиканской партии. Трамп во время своей первой президентской кампании 2016 года посетил Мексику и встречался с ее тогдашним президентом Энрике Пенья Ньето.

Сейчас же для Трампа и жестких республиканцев, которые выступают в Конгрессе против дальнейшей помощи Украине, кроме кредита, вопрос посещения Украины стал принципиальным. И делать какие-то шаги в этом направлении они пока не спешат.

Что еще известно об идеях Трампа по окончанию войны в Украине