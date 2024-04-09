В разговоре с 24 Каналом военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник объяснил, зачем разгоняют риторику, что якобы Трамп заявил о возможности окончания войны путем давления на Украину, заставив наше государство отдать России временно оккупированные территории.
Читайте также Может изменить риторику после выборов: есть 2 человека, которые могут повлиять на Трампа
Трамп может повторить единственный в истории США прецедент
Как отметил Черник, подобные заявления распространяют для того, чтобы прощупать общественное мнение. Трамп имеет пророссийское мнение, к тому же он неоднократно очень комплиментарно высказывался в адрес Владимира Путина.
Экс-президент США однозначно исповедует политику так называемого изоляционизма, которую сформировал один из первых президентов США Джеймс Мэдисон. Она заключается в том, что Соединенные Штаты для американцев, а другого мира и быть не может. Однако еще есть такое явление как баланс власти.
Соединенные Штаты Америки – президентско-парламентская страна, где президент имеет много полномочий. Однако еще есть "Конгресс, который состоит из двух палат, огромное военно-промышленное лобби, Государственный департамент, который, кстати, является уникальным явлением, потому что мы на него смотрим как на министерство иностранных дел, но это такая специфическая и присущая только американцам ветвь власти,
– сказал военный эксперт.
В США осознают, что проигрыш Украины – поражение американского гегемонизма.
"Тщательно следим за тем, что происходит. Угроза Трампа высокая", – подчеркнул Черник.
Он отметил, что в истории США это будет второй раз подобное явление, если Трамп победит. Ведь в основном президенты были один или два срока, но не возвращались к власти, за исключением 22-го и 24-го президента – это одно и то же лицо Гровер Кливленд. Возможно, Трамп повторит этот единственный прецедент.
Скандальные заявления одиозного политика
- Экс-президент США сказал, что если бы он был президентом США, то Россия не напала бы на Украину. Трамп цинично добавил, что войну можно было предотвратить, если бы Украина согласилась на ультиматумы Кремля.
- Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах США в 2024 году "очень быстро" закончить войну. Он заявил, что способен договориться с Владимиром Путиным, поскольку они "хорошо ладят".
- А во время одного из своих выступлений бывший американский президент назвал "самым большим продавцом в истории" президента Владимира Зеленского. Он критиковал военную и финансовую помощь Украине.