В разговоре с 24 Каналом военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник объяснил, зачем разгоняют риторику, что якобы Трамп заявил о возможности окончания войны путем давления на Украину, заставив наше государство отдать России временно оккупированные территории.

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Трамп может повторить единственный в истории США прецедент

Как отметил Черник, подобные заявления распространяют для того, чтобы прощупать общественное мнение. Трамп имеет пророссийское мнение, к тому же он неоднократно очень комплиментарно высказывался в адрес Владимира Путина.

Экс-президент США однозначно исповедует политику так называемого изоляционизма, которую сформировал один из первых президентов США Джеймс Мэдисон. Она заключается в том, что Соединенные Штаты для американцев, а другого мира и быть не может. Однако еще есть такое явление как баланс власти.

Соединенные Штаты Америки – президентско-парламентская страна, где президент имеет много полномочий. Однако еще есть "Конгресс, который состоит из двух палат, огромное военно-промышленное лобби, Государственный департамент, который, кстати, является уникальным явлением, потому что мы на него смотрим как на министерство иностранных дел, но это такая специфическая и присущая только американцам ветвь власти,

– сказал военный эксперт.

В США осознают, что проигрыш Украины – поражение американского гегемонизма.

Термин "гегемонизм" обозначал идеологию и политику установления геополитического и культурного превосходства одной страны (группы, элиты и т.д.) над другими.

"Тщательно следим за тем, что происходит. Угроза Трампа высокая", – подчеркнул Черник.

Он отметил, что в истории США это будет второй раз подобное явление, если Трамп победит. Ведь в основном президенты были один или два срока, но не возвращались к власти, за исключением 22-го и 24-го президента – это одно и то же лицо Гровер Кливленд. Возможно, Трамп повторит этот единственный прецедент.

Скандальные заявления одиозного политика