У розмові з 24 Каналом військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник пояснив, навіщо розганяють риторику, що нібито Трамп заявив про можливість закінчення війни шляхом тиску на Україну, змусивши нашу державу віддати Росії тимчасово окуповані території.

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Трамп може повторити єдиний в історії США прецедент

Як зазначив Черник, подібні заяви поширюють для того, аби промацати суспільну думку. Трамп має проросійську думку, до того ж він неодноразово дуже компліментарно висловлювався в адресу Владіміра Путіна.

Експрезидент США однозначно сповідує політику так званого ізоляціонізму, котру сформував один з перших президентів США Джеймс Медісон. Вона полягає у тому, що Сполучені Штати для американців, а іншого світу й бути не може. Однак ще є таке явище як баланс влади.

Сполучені Штати Америки – президентсько-парламентська країна, де президент має багато повноважень. Проте ще є "Конгрес, який складається з двох палат, велетенське військово-промислове лобі, Державний департамент, який, до речі, є унікальним явищем, бо ми на нього дивимося як на міністерство закордонних справ, але це така специфічна та притаманна лише американцям гілка влади,

– мовив військовий експерт.

У США усвідомлюють, що програш України – поразка американського гегемонізму.

Термін "гегемонізм" позначав ідеологію та політику встановлення геополітичної та культурної переваги однієї країни (групи, еліти тощо) над іншими.

"Ретельно стежимо за тим, що відбувається. Загроза Трампа висока", – наголосив Черник.

Він зауважив, що в історії США це буде вдруге подібне явище, якщо Трамп переможе. Адже здебільшого президенти були один чи два терміни, але не поверталися до влади, за винятком 22-го та 24-го президента – це одна й та сама особа Гровер Клівленд. Можливо, Трамп повторить цей єдиний прецедент.

Скандальні заяви одіозного політика