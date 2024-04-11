Про це в розмові з 24 Каналом зазначив політолог, офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Але проблема в тому, що політика Трампа за один день може кардинально змінитися.

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"У Трампа може існувати в голові 10 різних планів, які уживатимуться там спокійно. Один план може бути – "розбомбити Китай ядерними боєголовками", а інший – "домовитися з Китаєм і мирно віддати їм Тайвань". Це людина протиріч", – пояснив він.

Як Трамп змінює свою риторику

Дональд Трамп може змінити свою риторику за один день, вважає Березовець. Тому й до будь-яких планів, які оприлюднюють ЗМІ, треба ставитися скептично. Достеменного невідомо, якої саме ідеї дотримується сам Трамп у той чи інший момент, і який із радників остаточно може вплинути на нього.

"Я цілком допускаю, що наявність планів може бути. Чи є вони остаточними – аж ніяк. Чи буде їх дотримуватися Трамп на випадок, якщо знову увійде до Білого дому – не факт. Бо може виявитися так, коли Трамп перебиратиме на себе владу, на нього може впливати зовсім інший радник", – пояснив політолог.

Він додав, що разом з цим адміністрація Білого дому завжди обережно вела політику щодо України. Від початку їхня риторика була побудована за тезою "нічого про Україну без України". І зараз вони коментують щодо ударів по російських військових об'єктах, але останнє слово залишається за нашою країною.

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