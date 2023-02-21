Самолеты специального летного отряда Россия привлекли для развоза по регионам тел погибших в Украине российских военных. Об этом сообщают российские СМИ.

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Чем перевозят тела окупантов

Источник в минобороны страны-агрессорки заявляет СМИ, что перевозкой погибших наряду с доставкой оружия и живой силы занимаются 223 и 224 летных отряда министерства. Согласно открытым данным, в их состав входят 60 самолетов, однако, по данным FlightRadar, только 46 самолетов регулярно летали в течение последнего года.

Журналисты также выяснили, что к таким перевозкам привлечены самолеты специального летного отряда Россия. Как минимум один из самолетов ранее использовался для поездки Владимира Путина.

The Moscow Times через сервис FlightRadar проанализировали маршруты самолетов спецотряда "Россия" за конец января – начало февраля и обнаружили закономерность: часто после их визитов в российские регионы появляются сообщения о похоронах погибших на войне в Украине.

СМИ уточняет, что для того, чтобы избежать паники, груз "200" доставляют большими партиями, но выдают в местных моргах дозированно – не больше двух тел в день.

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