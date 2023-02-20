Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, враг несет большие потери.

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"Мы очень истощаем врага, мы его обескровливаем, и он терпит потерю в живой силе – примерно батальон в день", – рассказал он.

Шансы для наступления

Гетман отметил, что у оккупантов есть шансы продвинуться, ведь идут тяжелые бои. Впрочем, он уверен, что украинская армия остановит врага.

Даже если нам придется где-то отойти с определенных участков фронта. Это нормально во время войны, но существенно они не продвинутся. А потом будет наше контрнаступление и там они все увидят,

– сказал военный аналитик.

В то же время Алексей Гетьман рассказал, что впервые оккупанты потеряли возможность для того, чтобы существенно продвинуться в Украине, еще в 2014 году. Во второй раз – уже во время полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

"Когда они очень большое количество сосредоточили, но были уверены, что мы не будем сопротивляться, как мы это сделали. Они просчитали это", – сказал он.

Военный аналитик рассказал, смогут ли продвинуться оккупанты: смотрите видео

Сейчас россияне снова ошибаются, убежден военный аналитик.

"Надеются, что если привлекут те группировки, которые еще не присоединили к этим атакам, они где-то смогут продвинуться", – добавил Гетьман.

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