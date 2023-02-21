Літаки спеціального льотного загону Росія залучили для розвезення регіонами тіл загиблих в Україні російських військових. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Чим перевозять тіла окупантів

Джерело в міноборони країни-агресорки заявляє ЗМІ, що перевезенням загиблих поряд із доставкою зброї та живої сили займаються 223 та 224 льотні загони міністерства. Згідно з відкритими даними, до їхнього складу входять 60 літаків, проте, за даними FlightRadar, лише 46 літаків регулярно літали протягом останнього року.

Журналісти також з'ясували, що до таких перевезень залучені й літаки спеціального льотного загону Росія. Як мінімум один із літаків раніше використовувався для поїздки Володимира Путіна.

The Moscow Times через сервіс FlightRadar проаналізували маршрути літаків спецзагону "Росія" за кінець січня – початок лютого і виявили закономірність: часто після їхніх візитів до російських регіонів з'являються повідомлення про похорон загиблих на війні в Україні.

ЗМІ уточнює, що для того, аби уникнути паніки, вантаж "200" доставляють великими партіями, але видають у місцевих моргах дозовано – не більше двох тіл на день.

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