В сентябре потери российской армии могли превысить 50 тысяч военнослужащих, из них около 28 тысяч погибли.
Сколько оккупантов уничтожено за сутки?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 14 октября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 557 350 (+1 650) человек;
- танков – 12 414 (+2);
- боевых бронированных машин – 25 535 (+1);
- артиллерийских систем – 51 195 (+54);
- РСЗО – 2 212 (+1);
- средства ПВО – 1704 (+0);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- наземные робототехнические комплексы – 2951 (+9);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 563 589 (+1 827);
- крылатые ракеты – 5126 (+0);
- корабли/катера – 35 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 162 789 (+371);
- специальная техника – 4828 (+5).
Потери врага на 14 октября / Фото Генштаба
Отметим, что Россия нередко бросает в штурм т неподготовленных новобранцев. Выживают не более 5% из них. В частности, такая ситуация наблюдается на Покровском направлении.
Новобранцев и срочников заманивают контрактами, обещая около 10 тысяч долларов и службу в тылу. Однако вместо охраны объектов их отправляют в штурмы без надлежащей подготовки.