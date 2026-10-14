У вересні втрати російської армії могли перевищити 50 тисяч військових, з них близько 28 тисяч загинули.
Скільки окупантів знищено за добу?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 14 жовтня 2026 рік Росія втратила:
- особового складу – близько 1 557 350 (+1 650) осіб;
- танків – 12 414 (+2);
- бойових броньованих машин – 25 535 (+1);
- артилерійських систем – 51 195 (+54);
- РСЗВ – 2 212 (+1);
- засоби ППО – 1 704 (+0);
- літаків – 443 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- наземні робототехнічні комплекси – 2 951 (+9);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 563 589 (+1 827);
- крилаті ракети – 5 126 (+0);
- кораблі / катери – 35 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 162 789 (+371);
- спеціальна техніка – 4 828 (+5).
Втрати ворога на 14 жовтня / Фото Генштаб
Зауважимо, що Росія нерідко кидає в штурми непідготовлених новобранців. Виживають не більше 5% із них. Зокрема, така ситуація спостерігається на Покровському напрямку.
Новобранців і строковиків заманюють контрактами, обіцяючи близько 10 тисяч доларів і службу в тилу. Однак замість охорони об'єктів їх відправляють у штурми без належної підготовки.