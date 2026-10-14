У вересні втрати російської армії могли перевищити 50 тисяч військових, з них близько 28 тисяч загинули.

Скільки окупантів знищено за добу?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 14 жовтня 2026 рік Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 557 350 (+1 650) осіб;
  • танків – 12 414 (+2);
  • бойових броньованих машин – 25 535 (+1);
  • артилерійських систем – 51 195 (+54);
  • РСЗВ – 2 212 (+1);
  • засоби ППО – 1 704 (+0);
  • літаків – 443 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 951 (+9);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 563 589 (+1 827);
  • крилаті ракети – 5 126 (+0);
  • кораблі / катери – 35 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 162 789 (+371);
  • спеціальна техніка – 4 828 (+5).

Втрати ворога на 14 жовтня / Фото Генштаб

Зауважимо, що Росія нерідко кидає в штурми непідготовлених новобранців. Виживають не більше 5% із них. Зокрема, така ситуація спостерігається на Покровському напрямку.

Новобранців і строковиків заманюють контрактами, обіцяючи близько 10 тисяч доларів і службу в тилу. Однак замість охорони об'єктів їх відправляють у штурми без належної підготовки.