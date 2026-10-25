Армия Кремля продолжает редеть: потери России на 25 октября

Потери России по состоянию на 25 октября 2026 года / росСМИ
Ежедневно российская армия теряет более тысячи человек убитыми и ранеными. Часто эта цифра превышает две тысячи.
Недавно был был установлен рекорд по количеству уничтоженных и раненых оккупантов за сутки. Предыдущий рекорд держался два года.
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Сколько оккупантов ликвидировано за сутки?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 25 октября 2026 года Россия потеряла:
- личный состав: около 1 578 450 (+1 850) человек;
- танки: 12 447 (+3);
- боевые бронированные машины: 25605 (+5);
- артиллерийские системы: 51614 (+49);
- РСЗО: 2 237 (+5);
- средства ПВО: 1725 (+3);
- самолеты: 449;
- вертолеты: 356;
- наземные робототехнические комплексы: 3017 (+6);
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 580802 (+1738);
- крылатые ракеты: 5 138;
- корабли и катера: 35;
- подводные лодки: 2;
- автомобильная техника и автоцистерны: 166 918 (+417);
- специальная техника: 4 856 (+4).
Потери России на 25 октября 2026 года / Фото Генштаб
Отметим, что враг продолжает отправлять в бой раненых оккупантов. Так, на Добропольском направлении российское командование отказывает раненым военным в госпитализации и заставляет их возвращаться на штурмы.
Некоторые бойцы продолжают воевать даже с невытащенными осколками в теле. В то же время в подразделениях отменили отпуска и командировки.
Такая ситуация за последние два месяца сложилась в 51-й гвардейской общевойсковой армии России, в частности в 132-й и 5-й отдельных мотострелковых бригадах. На лечение отправляют только военных, которые потеряли конечности или не могут самостоятельно подняться.
Остальных снова задействуют в штурмовых операциях вблизи Доброполья в Донецкой области.
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