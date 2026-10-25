Live
Переглядів: Час читання:2 хв

Армія Кремля продовжує рідшати: втрати Росії на 25 жовтня

Анастасія Колеснікова
Втрати Росії на 25 жовтня 2026 рік

Втрати Росії на 25 жовтня 2026 рік / росЗМІ

Щодня російська армія втрачає понад тисячу осіб загиблими і пораненими. Часто ця цифра перевалює за дві тисячі.

Нещодавно був встановлений рекорд за кількістю ліквідованих і поранених окупантів за день. Попередній рекорд тримався два роки.

Реклама
Adv

популярні відео

Скільки окупантів ліквідовано за добу?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 25 жовтня 2026 рік Росія втратила:

  • особовий склад: близько 1 578 450 (+1 850) осіб;
  • танки: 12 447 (+3);
  • бойові броньовані машини: 25 605 (+5);
  • артилерійські системи: 51 614 (+49);
  • РСЗВ: 2 237 (+5);
  • засоби ППО: 1 725 (+3);
  • літаки: 449;
  • гелікоптери: 356;
  • наземні робототехнічні комплекси: 3 017 (+6);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 580 802 (+1 738);
  • крилаті ракети: 5 138;
  • кораблі та катери: 35;
  • підводні човни: 2;
  • автомобільна техніка та автоцистерни: 166 918 (+417);
  • спеціальна техніка: 4 856 (+4).

Втрати Росії на 25 жовтня 2026 рік / Фото Генштаб

Реклама

Зауважимо, що ворог продовжує відправляти у бій поранених окупантів. Так, на Добропільському напрямку російське командування відмовляє пораненим військовим у госпіталізації та змушує їх повертатися на штурми.

Деякі бійці продовжують воювати навіть із невитягнутими уламками в тілі. Водночас у підрозділах скасували відпустки та відрядження.

Така ситуація протягом останніх двох місяців склалася у 51-й гвардійській загальновійськовій армії Росії, зокрема в 132-й та 5-й окремих мотострілецьких бригадах. На лікування відправляють лише військових, які втратили кінцівки або не можуть самостійно підвестися.

Решту знову залучають до штурмів поблизу Добропілля на Донеччині.

Повʼязані теми:

Коментарі

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Реклама
Adv