Армія Кремля продовжує рідшати: втрати Росії на 25 жовтня

Нещодавно був встановлений рекорд за кількістю ліквідованих і поранених окупантів за день. Попередній рекорд тримався два роки.

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Скільки окупантів ліквідовано за добу?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 25 жовтня 2026 рік Росія втратила:

особовий склад: близько 1 578 450 (+1 850) осіб;

танки: 12 447 (+3);

бойові броньовані машини: 25 605 (+5);

артилерійські системи: 51 614 (+49);

РСЗВ: 2 237 (+5);

засоби ППО: 1 725 (+3);

літаки: 449;

гелікоптери: 356;

наземні робототехнічні комплекси: 3 017 (+6);

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 580 802 (+1 738);

крилаті ракети: 5 138;

кораблі та катери: 35;

підводні човни: 2;

автомобільна техніка та автоцистерни: 166 918 (+417);

спеціальна техніка: 4 856 (+4).

Втрати Росії на 25 жовтня 2026 рік / Фото Генштаб

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Зауважимо, що ворог продовжує відправляти у бій поранених окупантів. Так, на Добропільському напрямку російське командування відмовляє пораненим військовим у госпіталізації та змушує їх повертатися на штурми.

Деякі бійці продовжують воювати навіть із невитягнутими уламками в тілі. Водночас у підрозділах скасували відпустки та відрядження.

Така ситуація протягом останніх двох місяців склалася у 51-й гвардійській загальновійськовій армії Росії, зокрема в 132-й та 5-й окремих мотострілецьких бригадах. На лікування відправляють лише військових, які втратили кінцівки або не можуть самостійно підвестися.

Решту знову залучають до штурмів поблизу Добропілля на Донеччині.