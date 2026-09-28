28 сентября, 06:42
Минус более 2 000 оккупантов: потери России по состоянию на 28 сентября
Силы обороны ежедневно ведут работу по уничтожению противника и его техники. За прошедшие сутки украинские защитники сумели уничтожить 2 090 российских военнослужащих.
С 24 февраля 2022 года Россия потеряла более 1,5 тысячи своих солдат. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Каковы потери врага?
С начала полномасштабного вторжения потери страны-агрессора составляют:
- личного состава – около 1 531 060 (+2 090) человек;
- танков – 12 385 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 450 (+8);
- артиллерийских систем – 50 477 (+49);
- РСЗО – 2 165 (+2);
- средств ПВО – 1 679 (+2);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 537 228 (+1 382);
- наземных робототехнических комплексов – 2 774 (+12);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 154 735 (+490);
- специальной техники – 4 763 (+7);
- крылатых ракет – 5 118 (+0).
Потери России 28 сентября / Инфографика Генштаба
Напомним, что в течение 26 и в ночь на 27 сентября Силы обороны успешно нанесли удары по ряду вражеских целей на ВОТ. Украинские защитники уничтожили место хранения и запуска беспилотников, а также 2 склада с боеприпасами.