Только за минувшие сутки потери врага составляют 1 180 бойцов. Всего с начала полномасштабного вторжения – 546 270 представителей личного состава.

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Потери врага в технике

танков – 8 123 (+16) ед;

боевых бронированных машин – 15 583 (+17) ед;

артиллерийских систем – 14 712 (+57) ед;

РСЗО – 1 115 (+1) ед;

средств ПВО – 876 (+2) ед;

самолетов – 360 ед;

вертолетов – 326 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 668 (+27) ед;

крылатых ракет – 2 336 (+1) ед;

кораблей и катеров – 28 ед;

подводных лодок – 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 19 850 (+63) ед;

специальной техники – 2 464 (+12) ед.



Потери России по состоянию на 3 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее командующий Воздушных сил Николай Олещук отмечал, что Украина поразила склад боеприпасов врага во временно оккупированном Крыму. Жители Фиолента, Севастополя и Балаклавы 1 июля слышали мощные взрывы.

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Кроме того, захватчики несут огромные потери, когда пытаются продвигаться на фронте. Генштаб отмечал, что немало потерь враг имеет во время штурмов именно на Покровском направлении, что в Донецкой области.