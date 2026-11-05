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Более 2000 оккупантов, 2 РСЗО, 5 средств ПВО: потери России по состоянию на 5 ноября

Даниил Жоров
Потери России

Потери России 5 ноября / Getty Images (иллюстрация)

Страна-агрессор продолжает нести большие потери на поле боя. За последние сутки враг потерял 2 380 военнослужащих.

С 24 февраля 2022 года у врага насчитывается около 1,6 миллиона солдат убитых и тяжелораненых. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

 
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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 5 ноября Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 599 390 (+2 380) человек;
  • танков – 12 454 (+1);
  • боевых бронированных машин – 25 643 (+3);
  • артиллерийских систем – 51 902 (+23);
  • РСЗО – 2 254 (+2);
  • средств ПВО – 1 738 (+5);
  • самолетов – 452 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 596 221 (+1 163);
  • наземных робототехнических комплексов – 3 077 (+5);
  • кораблей / катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 170 256 (+375);
  • специальной техники – 4 873 (+2);
  • крылатых ракет – 5 192 (+0).

Потери России / Инфографика Генштаба

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что российская армия в октябре 2026 года потеряла рекордные 54,4 тысячи военнослужащих, погибших и тяжелораненых. Президент подчеркнул, что оккупанты не имеют преимущества на фронте, хотя и усиливают удары с воздуха.

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