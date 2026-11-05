Понад 2000 окупантів, 2 РСЗВ, 5 ППО: втрати Росії на 5 листопада

З 24 лютого 2022 року ворог має близько 1,6 мільйона солдатів вбитими та важкопораненими. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 5 листопада Росія втратила:

особового складу – близько 1 599 390 (+2 380) осіб;

танків – 12 454 (+1);

бойових броньованих машин – 25 643 (+3);

артилерійських систем – 51 902 (+23);

РСЗВ – 2 254 (+2);

засобів ППО – 1 738 (+5);

літаків – 452 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 596 221 (+1 163);

наземних робототехнічних комплексів – 3 077 (+5);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 170 256 (+375);

спеціальної техніки – 4 873 (+2);

крилатих ракет – 5 192 (+0).

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що російська армія у жовтні 2026 року втратила рекордні 54,4 тисячі військових убитими та важкопораненими. Президент наголосив, що окупанти не мають переваги на фронті, хоча посилюють удари з повітря.