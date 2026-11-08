Армия Путина продолжает оставаться без людей и техники: потери противника по состоянию на 8 ноября

Российская армия стремительно редеет / Getty Images
Российская армия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали еще более 2 тысяч российских военнослужащих, а также уничтожили десятки единиц техники и вооружения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Какие потери понес враг?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 8 ноября 2026 года Россия потеряла:
- Личный состав: около 1 606 400 (+2 290) человек
- Танки: 12 458 (+2)
- Боевые бронированные машины: 25 668 (+14)
- Артиллерийские системы: 52 044 (+44)
- РСЗО: 2 257
- Средства ПВО: 1 751 (+4)
- Самолеты: 452
- Вертолеты: 356
- Наземные робототехнические комплексы: 3 099 (+6)
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 600 177 (+1 337)
- Крылатые ракеты: 5 196 (+4)
- Корабли и катера: 35
- Подводные лодки: 2
- Автомобильная техника и автоцистерны: 171 850 (+461)
- Специальная техника: 4 888 (+7)
Прогнозы
Потери России на 8 ноября 2026 года / Фото Генштаба
Напомним, Центр спецопераций "Альфа" СБУ восьмой месяц подряд занимает первое место в рейтинге эффективности подразделений Сил обороны. Рейтинг формируется по количеству пораженных вражеских целей и уничтоженной живой силы противника.
В течение октября 2026 года спецназовцы ликвидировали почти 11 тысяч российских оккупантов. Кроме того, бойцы поразили 4 883 беспилотника и наземных роботизированных комплекса, а также 2 388 антенн и узлов связи. Под ударами оказались 2 251 единица автомобильной техники, 710 фортификационных сооружений и 508 расчетов БПЛА.
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