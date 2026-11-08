Армия Путина продолжает оставаться без людей и техники: потери противника по состоянию на 8 ноября

Российская армия стремительно редеет / Getty Images

Российская армия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали еще более 2 тысяч российских военнослужащих, а также уничтожили десятки единиц техники и вооружения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Adv популярные видео Какие потери понес враг? С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 8 ноября 2026 года Россия потеряла: Личный состав: около 1 606 400 (+2 290) человек

Танки: 12 458 (+2)

Боевые бронированные машины: 25 668 (+14)

Артиллерийские системы: 52 044 (+44)

РСЗО: 2 257

Средства ПВО: 1 751 (+4)

Самолеты: 452

Вертолеты: 356

Наземные робототехнические комплексы: 3 099 (+6)

БПЛА оперативно-тактического уровня: 600 177 (+1 337)

Крылатые ракеты: 5 196 (+4)

Корабли и катера: 35

Подводные лодки: 2

Автомобильная техника и автоцистерны: 171 850 (+461)

Специальная техника: 4 888 (+7) Прогнозы Чи вдарить українська балістика FP-9 по Москві вже цієї осені? — — HOT x2 156 424 перегляди 22 дні Больше прогнозов здесь → Потери России на 8 ноября 2026 года / Фото Генштаба Напомним, Центр спецопераций "Альфа" СБУ восьмой месяц подряд занимает первое место в рейтинге эффективности подразделений Сил обороны. Рейтинг формируется по количеству пораженных вражеских целей и уничтоженной живой силы противника. Реклама В течение октября 2026 года спецназовцы ликвидировали почти 11 тысяч российских оккупантов. Кроме того, бойцы поразили 4 883 беспилотника и наземных роботизированных комплекса, а также 2 388 антенн и узлов связи. Под ударами оказались 2 251 единица автомобильной техники, 710 фортификационных сооружений и 508 расчетов БПЛА.

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