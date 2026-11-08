Армія Путіна продовжує лишатися без людей і техніки: втрати ворога на 8 листопада

Російське військо стрімко рідшає / Getty Images
Російська армія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще понад 2 тисячі російських військових, а також знищили десятки одиниць техніки та озброєння.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Яких втрат зазнав ворог?
З початку повномасштабного вторгнення станом на 8 листопада 2026 рік Росія втратила:
- Особовий склад: близько 1 606 400 (+2 290) осіб
- Танки: 12 458 (+2)
- Бойові броньовані машини: 25 668 (+14)
- Артилерійські системи: 52 044 (+44)
- РСЗВ: 2 257
- Засоби ППО: 1 751 (+4)
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 099 (+6)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 600 177 (+1 337)
- Крилаті ракети: 5 196 (+4)
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 171 850 (+461)
- Спеціальна техніка: 4 888 (+7)
Прогнози
Втрати Росії на 8 листопада 2026 рік / Фото Генштаб
Нагадаємо, Центр спецоперацій "Альфа" СБУ восьмий місяць поспіль посідає перше місце в рейтингу ефективності підрозділів Сил оборони. Рейтинг формують за кількістю уражених ворожих цілей і знищеної живої сили противника.
Протягом жовтня 2026 року спецпризначенці ліквідували майже 11 тисяч російських окупантів. Крім того, бійці уразили 4 883 безпілотники та наземні роботизовані комплекси, а також 2 388 антен і вузлів зв'язку. Під ударами опинилися 2 251 одиниця автомобільної техніки, 710 фортифікаційних споруд і 508 розрахунків БпЛА.
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