За минувшие сутки украинские защитники пакетировали еще 400 военных агрессора. Кроме того, значительно возросло количество разбитой российской техники.
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Потери страны-террориста
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 28 мая, статистика потерь России в полномасштабной войне Украины выглядит так:
- личного состава – около 206 600 (+400) человек ликвидировано,
- танков – 3797 (+3),
- боевых бронированных машин – 7456 (+7),
- артиллерийских систем – 3425 (+11),
- РСЗО – 574,
- средства ПВО – 329,
- самолетов – 313,
- вертолетов – 298,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2993 (+3),
- крылатые ракеты – 1056,
- корабли /катера – 18,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6192 (+9) ед,
- специальная техника – 451 (+2).
Потери врага по состоянию на 28 мая / Фото Генштаб ВСУ
Украинские военные уничтожили более 50 "Шахедов"
В ночь на 28 мая 2023 враг атаковал Украину иранскими ударными дронами "Шахед" с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край. В целом зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54! Силы ПВО сбили 52 дрона.
Ночную атаку враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, на Киевщину. Большинство ударных дронов уничтожено в зоне ответственности воздушного командования "Центр".
Также к отражению атаки привлечены силы и средства воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.