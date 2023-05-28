За минувшие сутки украинские защитники пакетировали еще 400 военных агрессора. Кроме того, значительно возросло количество разбитой российской техники.

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Потери страны-террориста

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 28 мая, статистика потерь России в полномасштабной войне Украины выглядит так:

личного состава – около 206 600 (+400) человек ликвидировано,

танков – 3797 (+3),

боевых бронированных машин – 7456 (+7),

артиллерийских систем – 3425 (+11),

РСЗО – 574,

средства ПВО – 329,

самолетов – 313,

вертолетов – 298,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2993 (+3),

крылатые ракеты – 1056,

корабли /катера – 18,

автомобильной техники и автоцистерн - 6192 (+9) ед,

специальная техника – 451 (+2).



Потери врага по состоянию на 28 мая / Фото Генштаб ВСУ

Украинские военные уничтожили более 50 "Шахедов"

В ночь на 28 мая 2023 враг атаковал Украину иранскими ударными дронами "Шахед" с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край. В целом зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54! Силы ПВО сбили 52 дрона.

Ночную атаку враг направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, на Киевщину. Большинство ударных дронов уничтожено в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

Также к отражению атаки привлечены силы и средства воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.