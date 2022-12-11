СБУ опубликовала видео атаки. Россиян ликвидировали с помощью противотанкового ракетного комплекса.

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Спецназовцы ударили по оккупантам

В СБУ рассказали, что спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности экстренно "выключили свет" у 10 оккупантов.

Наша тактическая группа проводила разведку и зафиксировала российский КамАЗ и его "пассажиров". Прямым попаданием из ПТРК и техника, и оккупанты отправились улучшать ежедневную статистику своих потерь. Работаем дальше до полной Победы!
– говорится в сообщении.

Смотрите видео атаки

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Потери врага

Вообще, с начала войны украинские защитники ликвидировали 94 140 российских оккупантов. Кроме этого, Россия ежедневно теряет свою технику, которая иногда стоит миллионы долларов за единицу. В частности, ВСУ испепелили:

  • 2942 танка;
  • 5920 боевых бронированных машин;
  • 1928 г. артиллерийских систем;
  • 397 РСЗО;
  • 211 средств ПВО;
  • 281 самолет;
  • 264 вертолета;
  • 1613 БпЛА оперативно-тактического уровня;
  • 592 крылатые ракеты;
  • 16 кораблей и катеров;
  • 4540 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
  • 167 единиц специальной техники.