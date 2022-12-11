СБУ опублікувала відео атаки. Росіян ліквідували за допомогою протитанкового ракетного комплексу.

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Спецпризначенці вдарили по окупантах

В СБУ розповіли, що спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки екстрено "вимкнули світло" у 10 окупантів.

Наша тактична група проводила розвідку та зафіксувала російський КамАЗ та його "пасажирів". Прямим влучанням із ПТРК і техніка, і окупанти вирушили покращувати щоденну статистику своїх втрат. Працюємо далі до повної Перемоги!

– мовиться у повідомленні.

Дивіться відео атаки

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Втрати ворога

Загалом від початку війни українські захисники ліквідували 94 140 російських окупантів. Окрім цього, Росія щодня втрачає свою техніку, яка подекуди коштує мільйони доларів за одиницю. Зокрема, ЗСУ спопелили: