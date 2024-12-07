Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал BBC.

Интересно Россия потеряла в войне с Украиной 600 тысяч солдат, – Трамп

Как действует тактика "мясных штурмов" на фронте для России

Министерство обороны Великобритании сообщало, что в ноябре Россия потеряла еще 45 680 солдат на фронте, что больше, чем за любой месяц с момента ее полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Согласно последней оценке британского Минобороны, Россия ежедневно теряла в среднем 1 523 человек, убитыми и ранеными. А 28 ноября Россия потеряла более 2 000 солдат за один день, что произошло впервые.

Официальные лица заявили, что данные о жертвах базируются на материалах из открытых источников, иногда с перекрестными ссылками на секретные данные.

В целом, по данным американского Института изучения войны, Россия потеряла около 125 800 солдат во время осеннего наступления.

Российская тактика "мясных штурмов", отмечает ISW, означает, что Москва теряет более 50 солдат на каждый квадратный километр захваченной украинской территории.

Цифры российских потерь указывают на ужасную интенсивность боевых действий, идущих в Курской области России и восточных регионах Украины. Западные официальные лица не видят никаких признаков изменения этого положения.

Российские войска, скорее всего, будут продолжать пытаться растянуть украинские силы, используя массированные штурмы для преодоления оборонительных позиций и достижения тактических преимуществ,

– сказал один из чиновников на условиях анонимности.

В издании также отмечают, что артиллерия уже не играет огромной роли в продвижении россиян. Теперь прежде всего важны управляемые авиабомбы и дроны изменили конфликт.

Испытывает ли Россия проблемы по пополнению человеческих потерь

Журналисты отметили, что Россия продолжает испытывать трудности по пополнению своих потерь. Так, страна-агрессор может компенсировать свои потери, хотя президент Владимир Путин пока не готов объявить полноценно новый раунд мобилизации из-за высокой инфляции, переполненные больницы и проблемы с выплатой компенсаций семьям погибших военных.

В некоторых регионах России бонусы, предлагаемые добровольцам, желающим записаться на войну в Украину, выросли до трех миллионов рублей (около 30 000 долларов). По данным одного из чиновников, экономическое давление в России продолжает расти, хотя он отказался говорить, что российская экономика находится на грани краха.

Также проблемы для России могут усилить недавние наступления повстанцев в Сирии. В Москве еще решают, какие ресурсы могут позволить себе выделить на защиту режима президента Башара аль-Асада.

Но учитывая стремительное развитие ситуации в Сирии, официальные лица говорят, что еще слишком рано предсказывать, какое влияние события в этой стране будут иметь на войну в Украине.