Об этом во время визита в Киев заявил глава Пентагона, передает 24 Канал. Ллойд Остин подчеркнул, что Украина не принадлежит России и Путину, и Москва никогда не победит.

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Глава Пентагона о потерях России в Украине

Российские войска уже имеют сотни тысяч потерь с февраля 2022 года,

– заявил глава Пентагона.

Отметил, что данным Центра стратегических и международных исследований, только за первый год полномасштабной войны против Украины они составляли больше, чем все потери Москвы от завершения Второй мировой войны.

И Россия настолько была вынуждена открыть все свои арсеналы, все свои хранилища, что сейчас атакует Украину танками времен Второй мировой войны,

– подчеркнул Ллойд Остин.

Также глава Минобороны США отметил, что Кремль выделяет более 200 миллиардов для того, чтобы поддержать вторжение.

"И Россия выбрасывает еще больше, огромное количество миллиардов в то, чтобы как-то покрыть эти экономические потери", – сказал чиновник.

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США предоставят Украине то, что ей нужно

Кстати, глава Пентагона отметил, что США предоставят Украине то, что ей нужно для борьбы за выживание и безопасность.

Не делайте ошибок, Соединенные Штаты не стремятся к войне с Россией. И даже тогда, когда Путин выступает с глубоко безрассудными и опасными угрозами ядерной войны, мы и дальше будем вести себя с ответственностью, которой мир справедливо требует от государства, обладающего ядерным оружием,

– подчеркнул Ллойд Остин.

Также заявил, что США будут выполнять свои обязательства перед НАТО и защищать "каждый дюйм территории Альянса".

Соединенные Штаты дадут Украине то, что ей нужно для борьбы за выживание и безопасность. Украина не принадлежит России и Путину. Украина принадлежит украинскому народу. И Москва никогда не победит в Украине,

– заявил глава Пентагона.

Кроме того, отметил, Путин думает, что он якобы победит, однако диктатор ошибается. Министр обороны США добавил, что впереди Украину ждут дни со многими вызовами. В то же время отметил, никогда не стоит недооценивать силу демократии, призванной защищать себя.