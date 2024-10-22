Про це під час візиту до Києва заявив глава Пентагону, передає 24 Канал. Ллойд Остін наголосив, що Україна не належить Росії та Путіну, і Москва ніколи не переможе.

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Глава Пентагону про втрати Росії в Україні

Російські війська вже мають сотні тисяч втрат з лютого 2022 року,

– заявив глава Пентагону.

Зазначив, що даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, лише за перший рік повномасштабної війни проти України вони становили більше, аніж усі втрати Москви від завершення Другої світової війни.

І Росія настільки була вимушена відкрити всі свої арсенали, всі свої сховища, що зараз атакує Україну танками часів Другої світової війни,

– наголосив Ллойд Остін.

Також глава Міноборони США зазначив, що Кремль виділяє понад 200 мільярдів для того, аби підтримати вторгнення.

"І Росія викидає ще більше, величезну кількість мільярдів у те, щоб якось покриті ці економічні втрати", – сказав високопосадовець.

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США нададуть Україні те, що їй потрібно

До речі, глава Пентагону наголосив, що США нададуть Україні те, що їй потрібно для боротьби за виживання і безпеку.

Не робіть помилок, Сполучені Штати не прагнуть війни з Росією. І навіть тоді, коли Путін виступає з глибоко нерозважливими й небезпечними погрозами ядерної війни, ми й далі поводитимемося з відповідальністю, якої світ справедливо вимагає від держави, що володіє ядерною зброєю,

– підкреслив Ллойд Остін.

Також заявив, що США виконуватимуть свої зобов'язання перед НАТО і захищатимуть "кожен дюйм території Альянсу".

Сполучені Штати дадуть Україні те, що їй потрібно для боротьби за виживання і безпеку. Україна не належить Росії та Путіну. Україна належить українському народу. І Москва ніколи не переможе в Україні,

– заявив глава Пентагону.

Окрім того, наголосив, Путін думає, що він нібито переможе, однак диктатор помиляється. Міністр оборони США додав, що попереду на Україну чекають дні з багатьма викликами. Водночас зазначив, ніколи не варто недооцінювати силу демократії, покликаної захищати себе.