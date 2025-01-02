По подсчетам военных, такое количество сопоставимо с почти 36 мотострелковыми дивизиями сухопутных войск российской армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на итоги Министерства обороны Украины.

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Какие потери России за 2024 год

Наибольшее количество безвозвратных и санитарных потерь в живой силе россиян за месяц зафиксировано в декабре 2024 года, показатель достигает 48 670, он является крупнейшим с начала полномасштабной войны в 2024 году. Предыдущий рекорд зафиксировали в ноябре 2024 года – 45 720.

Плодотворным выдался прошлый год и на сожженную вражескую технику. Воины Сил обороны Украины уничтожили и подбили 3 689 танков противника. А это количество условно 119 танковых батальонов. Больше всего удалось уничтожить вражеских танков в мае – 428 единиц,

– говорится в сообщении.

По данным Генштаба, украинцы только за одни сутки 12 мая поразили 31 танк оккупантов. Это количество техники танкового батальона. Также украинские защитники уничтожили и подбили 8956 боевых бронированных машин российской армии. Условно, это количество ББМ более 37 мотострелковых дивизий.

Отмечается, что больше всего их поразили и вывели из строя в октябре 2024 года, речь идет о 923 единицах Это стоило бюджету России ориентировочно не менее полумиллиарда долларов. Рекорд за сутки приходится на 12 ноября, тогда обезвредили 81 боевую бронированную машину.

В то же время, согласно обнародованной информации, наши силы за год поразили 13 050 единиц артиллерийских средств оккупантов. Этого хватило бы для укомплектования 725 артдивизионов. Больше всего было в июле – 1520 артсистем, и это самая большая цифра потерь артиллерии за месяц с февраля 2022 года.

Кроме того, в 2024 году обезврежено 313 единиц реактивных систем залпового огня россиян и 407 средств противовоздушной обороны. В ноябре зафиксировано наибольшее количество подбитых и уничтоженных автомобилей различного назначения врага – 2469. А общее количество за год составляет 21 345 единиц.