Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Смотрите также Еще 1160 оккупантов и 282 единицы техники: потери врага на 7 октября

Потери России

Как отметили в обзоре, за сентябрь этого года среднесуточные потери российской армии составили 1271 человек (убитыми и ранеными), превысив предыдущий максимум в 1262 человека, зафиксированный в мае этого года.

Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 648 тысяч своих солдат.

Отметим, что британская разведка ссылается на данные Генерального штаба ВСУ.

В ведомстве отметили, что рост количества потерь почти наверняка связан с расширением зоны боевых действий на Харьковском и Курском направлениях, а также с увеличением интенсивности боевых действий вдоль линии фронта.

Российские войска, вероятнее всего, продолжают пытаться растянуть украинские силы, используя массовость для преодоления оборонительных позиций и достижения тактических преимуществ,

– говорится в сообщении разведки Британии.

Также разведка прогнозирует, что среднесуточные потери российской армии будут оставаться на уровне тысячи человек, несмотря на приближение зимы.

"На сегодня зимние условия не привели к сокращению наступательных операций или уменьшению потерь из-за того, что Россия полагается на пехотную тактику и не ведет маневренной войны, которая требует лучших (погодных) условий", – резюмировали британские аналитики.