Про це ідеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

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Втрати Росії

Як зазначили в огляді, за цьогорічний вересень середньодобові втрати російського війська склали 1271 особу (убитими і пораненими), перевищивши попередній максимум у 1262 особи, зафіксований у травні цього року.

Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 648 тисяч своїх солдат.

Зазначимо, що британська розвідка посилається на дані Генерального штабу ЗСУ.

У відомстві зазначили, що зростання кількості втрат майже напевно пов'язане з розширенням зони бойових дій на Харківському та Курському напрямках, а також зі збільшенням інтенсивності бойових дій уздовж лінії фронту.

Російські війська, найімовірніше, продовжують намагатися розтягнути українські сили, використовуючи масовість для подолання оборонних позицій і досягнення тактичних переваг,

– ідеться в повідомленні розвідки Британії.

Також розвідка прогнозує, що середньодобові втрати російської армії лишатимуться на рівні тисячі осіб попри наближення зими.

"На сьогодні зимові умови не призвели до скорочення наступальних операцій або зменшення втрат через те, що Росія покладається на піхотну тактику і не веде маневреної війни, яка вимагає кращих (погодних) умов", – резюмували британські аналітики.