Россияне называют ее "яростью Прометея" и самым мощным неядерным оружием, от которого, мол, нет спасения. Речь идет о тяжелой огнеметной системе ТОС-1А, более известной как "Солнцепек". Но на самом деле, как и почти все их "вундерваффе", это далеко не новейшая и уж точно не суперсовершенная разработка. Что уже не раз доказывали наши военные. Как украинские пограничники уничтожили российские "Солнцепеки" – рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Стоимость одного "Солнцепека" – 15 миллионов долларов

На пропагандистских видео "Солнцепёк" действительно выглядит очень грозно. 43-тонная установка на шасси танка Т-72. Пакет из 24-х снарядов и целых две транспортно-заряжающие машины. Огнеметная система стреляет на расстояние более 6 километров. А ее термобарические боеприпасы способны уничтожить все живое на площади 4 гектаров.

Впрочем, как показывает опыт этой войны, оружие стоимостью 15 миллионов долларов за штуку само мгновенно превращается в огромный факел – вместе с БК и экипажами. И не только благодаря нашей артиллерии, но и дронам.

По информации из открытых источников, на вооружении российской армии в 2024 году находилось 58 "Солнцепеков". Собственно, то, что осталось. Потому что в целом за годы войны наши воины уменьшили их парк минимум на 30 единиц.

Как уничтожили "Солнцепёк"

Недавно таким экземпляром пополнили свою коллекцию сожженной вражеской техники пограничники РУБпАК "Феникс" – самого результативного подразделения беспилотных авиационных систем в Госпогранслужбе.

Военные искренне признаются – когда пошло первое прямое попадание, то была просто эйфория. Такой интересной цели у них еще не было. До того самое большое из того, что удавалось выбивать – российский танк.

И БТР был, и танки были. Пехота. Тогда говорили, что стоит техника неизвестного типа. Мой сапер сложил БК. Я подлетел, мы увидели что есть наезд, куда заезжает техника. Увидели саму эту технику. Я начал потихоньку опускаться к цели, зашли на цель и поразили ее,

– рассказал оператор FPV-дронов "Барни".

Как добавил оператор БпЛА "Вампир" с позывным "Старец", командир скинул координаты и сказал, что нужно еще добить цель. После первого сброса пошла корректировка. Совместными усилиями удалось добить технику.

Я вообще не думал, что это будет настолько большая цель. Мы думали, что, возможно, какой-то накрытый ВАЗ стоит там. А потом уже увидели все, как видео просматривали. И тогда уже поняли, что это именно "Солнцепёк",

– добавил "Барни".

Потом хорошие новости поступили из Харьковской области. Там на Волчанском направлении пограничники бригады "Форпост" поразили дронами полдесятка единиц тяжелой техники. Среди них – еще один "Солнцепек".