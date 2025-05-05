Росіяни називають її "люттю Прометея" та найпотужнішою неядерною зброєю, від якої, мовляв, немає порятунку. Йдеться про важку вогнеметну систему ТОС-1А, більш відому як "Солнцепьок". Та насправді, як і майже усі їхні "вундерваффе", це далеко не новітня і вже точно не супердосконала розробка. Що вже не раз доводили наші військові. Як українські прикордонники знищили російські "Солнцепьоки" – розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

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Вартість одного "Солнцепьока" – 15 мільйонів доларів

На пропагандистських відео "Солнцепьок" і справді виглядає дуже грізно. 43-тонна установка на шасі танка Т-72. Пакет із 24-х снарядів та цілих дві транспортно-заряджальні машини. Вогнеметна система стріляє на відстань понад 6 кілометрів. А її термобаричні боєприпаси здатні знищити все живе на площі 4 гектарів.

Утім, як показує досвід цієї війни, зброя вартістю 15 мільйонів доларів за штуку сама миттєво перетворюється на велетенський смолоскип – разом із БК та екіпажами. І не лише завдяки нашій артилерії, а й дронам.

За інформацією з відкритих джерел, на озброєнні російської армії у 2024 році перебувало 58 "Солнцепьоків". Власне, те, що залишилося. Бо загалом за роки війни наші воїни зменшили їхній парк щонайменше на 30 одиниць.

Як знищили "Солнцепьок"

Нещодавно таким екземпляром поповнили свою колекцію спаленої ворожої техніки прикордонники РУБпАК "Фенікс" – найрезультативнішого підрозділу безпілотних авіаційних систем у Держприкордонслужбі.

Військові щиро зізнаються – коли пішло перше пряме влучання, то була просто ейфорія. Такої цікавої цілі у них ще не було. До того найбільше, що вдавалося вибивати – російський танк.

І БТР був, і танки були. Піхота. Тоді казали, що стоїть техніка невідомого типу. Мій сапер склав БК. Я підлетів, ми побачили що є наїзд, куди заїжджає техніка. Побачили саму цю техніку. Я почав помалесеньку опускатися до цілі, зайшли на ціль і уразили її,

– розповів оператор FPV-дронів "Барні".

Як додав оператор БпЛА "Вампір" з позивним "Старець", командир скинув координати та сказав, що потрібно ще добити ціль. Після першого скиду пішло коригування. Спільними зусиллями вдалося добити техніку.

Я взагалі не думав, що це буде аж настільки велика ціль. Ми думали, що, можливо, якийсь накритий ВАЗ стоїть там. А потім вже побачили все, як відео переглядали. І тоді вже зрозуміли, що це саме "Солнцепьок",

– додав "Барні".

Згодом хороші новини надійшли із Харківщини. Там на Вовчанському напрямку прикордонники бригади "Форпост" уразили дронами півдесятка одиниць важкої техніки. Серед них – ще один "Солнцепьок".