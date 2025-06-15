Общее количество потерь личного состава противника за время полномасштабной войны уже составляет 1 003 860 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Какие потери России в войне с Украиной по состоянию на 15 июня
С начала полномасштабного вторжения России ориентировочно потеряла:
- личного состава – около 1 003 860 (+1 170) человек;
- танков – 10 937 (+0);
- боевых бронированных машин – 22 804 (+6);
- артиллерийских систем – 29 190 (+33);
- РСЗО – 1 418 (+1);
- средств ПВО – 1 186 (+1);
- самолетов – 416 (+0);
- вертолетов – 337 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 709 (+123);
- крылатых ракет – 3 337 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 52 017 (+89);
- специальной техники – 3 915 (+1).
Потери врага по состоянию на 15 июня / Инфографика Генштаба ВСУ