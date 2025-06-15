Общее количество потерь личного состава противника за время полномасштабной войны уже составляет 1 003 860 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

К теме Первым поднял флаг России в оккупированной Керчи: на войне ликвидировали предателя Константина Ерманова

Какие потери России в войне с Украиной по состоянию на 15 июня

С начала полномасштабного вторжения России ориентировочно потеряла:

личного состава – около 1 003 860 (+1 170) человек;

танков – 10 937 (+0);

боевых бронированных машин – 22 804 (+6);

артиллерийских систем – 29 190 (+33);

РСЗО – 1 418 (+1);

средств ПВО – 1 186 (+1);

самолетов – 416 (+0);

вертолетов – 337 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 709 (+123);

крылатых ракет – 3 337 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 52 017 (+89);

специальной техники – 3 915 (+1).



Потери врага по состоянию на 15 июня / Инфографика Генштаба ВСУ