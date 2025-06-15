Загальна кількість втрат особового складу противника за час повномасштабної війни вже складає 1 003 860 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Які втрати Росії у війні з Україною станом на 15 червня

З початку повномасштабного вторгнення Росії орієнтовно втратила:

особового складу – близько 1 003 860 (+1 170) осіб;

танків – 10 937 (+0);

бойових броньованих машин – 22 804 (+6);

артилерійських систем – 29 190 (+33);

РСЗВ – 1 418 (+1);

засобів ППО – 1 186 (+1);

літаків – 416 (+0);

гелікоптерів – 337 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40 709 (+123);

крилатих ракет – 3 337 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 017 (+89);

спеціальної техніки – 3 915 (+1).



Втрати ворога станом на 15 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ