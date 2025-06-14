Ймовірно, Су-25 був збитий "дружнім вогнем" літака, який працював із ним у парі, передає 24 Канал.

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Як загорівся Су-25

У мережі з'явилися кадри приземлення Су-25. На відео видно, що вже у польоті судно було охоплене вогнем.

Нагадаємо, що внаслідок української операції "Павутина" Росія втратила кілька десятків стратегічних бомбардувальників. Відомо, що літаки окупантів розміщувалися на дальніх авіабазах, але під відкритим небом. Згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, країни, які її мають, не повинні ховати свої носії атомних снарядів. Після "Павутини" Путін наказав заздалегідь готувати інфраструктуру для нових видів озброєння, аби вони не "стояли у чистому полі".

До слова, страшна авіакатастрофа трапилася поблизу аеропорту міста Ахмедабад в Індії 12 червня. Там розбився літак із понад 240 пасажирами на борту. Вижити вдалося лише одному пасажиру. Оскільки літак впав на житловий район, на землі теж були жертви. Це ще 50 людей.