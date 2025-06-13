Відповідне відео поширюють у соцмережах, передає 24 Канал. Пілот нібито вижив.

Дивіться також Служба безпеки України оприлюднила нове відео про спецоперацію "Павутина"

Як розбився російський Су-25

Повідомляється, що борт Су-25 був знищений 13 червня "дружнім вогнем" літака, який працював з ним у парі.

Борт Су-25 міг розбитися через "дружній вогонь": дивіться відео

Нагадаємо, у суботу, 7 червня, українські військові збили російський винищувач Су-35 під час операції Повітряних сил на Курському напрямку. За даними Bild, Україна застосувала не лише F-16 з керованими бомбами та ракетами, а й шведський розвідувальний літак Saab 340AEW Erieye.

Наближення ворожого борта виявили приблизно за 200 – 300 кілометрів від українського кордону. Для ураження використали ракету AIM-120, Су-35 упав біля міста Коренево в Курській області. Російські медіа пишуть, що пілоту вдалося катапультуватися.