Соответствующее видео распространяют в соцсетях, передает 24 Канал. Пилот якобы выжил.

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Как разбился российский Су-25

Сообщается, что борт Су-25 был уничтожен 13 июня "дружественным огнем" самолета, который работал с ним в паре.

Борт Су-25 мог разбиться из-за "дружественного огня": смотрите видео

Напомним, в субботу, 7 июня, украинские военные сбили российский истребитель Су-35 во время операции Воздушных сил на Курском направлении. По данным Bild, Украина применила не только F-16 с управляемыми бомбами и ракетами, но и шведский разведывательный самолет Saab 340AEW Erieye.

Приближение вражеского борта обнаружили примерно в 200 – 300 километрах от украинской границы. Для поражения использовали ракету AIM-120, Су-35 упал возле города Коренево в Курской области. Российские медиа пишут, что пилоту удалось катапультироваться.