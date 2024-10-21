По состоянию на утро 21 октября общие потери российской армии в полномасштабной войне составляют более 680 тысяч бойцов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Потери врага на 21 октября 2024 года

Личного состава – около 680 230 (+1710),

танков – 9 071 (+24),

боевых бронированных машин – 18 175 (+64),

артиллерийских систем – 19 589 (+24),

РСЗО – 1 232 (+0),

средств ПВО – 979 (+1),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 333 (+46),

крылатых ракет – 2 624 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 27 034 (+47),

специальной техники – 3 479 (+3).



Какие потери у врага на 21 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ