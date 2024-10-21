Станом на ранок 21 жовтня загальні втрати російської армії у повномасштабній війні становлять понад 680 тисяч бійців. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
До теми Росіяни просуваються під Куп'янськом та Покровськом: в ISW проаналізували ситуацію на фронті
Втрати ворога на 21 жовтня 2024 року
- Особового складу – близько 680 230 (+1710),
- танків – 9 071 (+24),
- бойових броньованих машин – 18 175 (+64),
- артилерійських систем – 19 589 (+24),
- РСЗВ – 1 232 (+0),
- засобів ППО – 979 (+1),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 333 (+46),
- крилатих ракет – 2 624 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 034 (+47),
- спеціальної техніки – 3 479 (+3).
Які втрати у ворога на 21 жовтня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ