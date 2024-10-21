Станом на ранок 21 жовтня загальні втрати російської армії у повномасштабній війні становлять понад 680 тисяч бійців. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Втрати ворога на 21 жовтня 2024 року

  • Особового складу – близько 680 230 (+1710),
  • танків – 9 071 (+24),
  • бойових броньованих машин – 18 175 (+64),
  • артилерійських систем – 19 589 (+24),
  • РСЗВ – 1 232 (+0),
  • засобів ППО – 979 (+1),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17 333 (+46),
  • крилатих ракет – 2 624 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 034 (+47),
  • спеціальної техніки – 3 479 (+3).

Втрати ворога на 21 жовтня
Які втрати у ворога на 21 жовтня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ