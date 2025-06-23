Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Какие потери врага по состоянию на 23 июня
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 1 012 500 (+1 010),
- танков – 10 965 (+1),
- боевых бронированных машин – 22 872 (+5),
- артиллерийских систем – 29 490 (+58),
- РСЗО – 1423 (+2),
- средств ПВО – 1188 (+0),
- самолетов – 416 (+0),
- вертолетов – 337 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 41 717 (+138),
- крылатых ракет – 3369 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 52 861 (+127),
- специальной техники – 3920 (+0).
Потери России в войне в Украине по состоянию на 23 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ