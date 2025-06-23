Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

До теми І Росія, й Україна мають просування на фронті: огляд та карти ISW за 22 червня

Які втрати ворога станом на 23 червня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

  • особового складу – близько 1 012 500 (+1 010),
  • танків – 10 965 (+1),
  • бойових броньованих машин – 22 872 (+5),
  • артилерійських систем – 29 490 (+58),
  • РСЗВ – 1423 (+2),
  • засобів ППО – 1188 (+0),
  • літаків – 416 (+0),
  • гелікоптерів – 337 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41 717 (+138),
  • крилатих ракет – 3369 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 861 (+127),
  • спеціальної техніки – 3920 (+0).

Втрати ворога в Україні 23 червня
Втрати Росії у війні в Україні станом на 23 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ