Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
До теми І Росія, й Україна мають просування на фронті: огляд та карти ISW за 22 червня
Які втрати ворога станом на 23 червня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 012 500 (+1 010),
- танків – 10 965 (+1),
- бойових броньованих машин – 22 872 (+5),
- артилерійських систем – 29 490 (+58),
- РСЗВ – 1423 (+2),
- засобів ППО – 1188 (+0),
- літаків – 416 (+0),
- гелікоптерів – 337 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41 717 (+138),
- крилатих ракет – 3369 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 861 (+127),
- спеціальної техніки – 3920 (+0).
Втрати Росії у війні в Україні станом на 23 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ