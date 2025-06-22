І Росія, й Україна мають просування на фронті: огляд та карти ISW за 22 червня

Дивіться також 107 атак за добу, на Покровському напрямку найпекельніше: зведення Генштабу за 22 червня
Яка ситуація на фронті
- 22 червня російські війська провели наступальні операції в Курській області, але просувань не зафіксовано.
- Ні Україна, ні Росія не повідомляли про наземну активність у північно-західній частині Бєлгородської області.
- ЗСУ нещодавно просунулися на півночі Сумської області, а саме на південь від Андріївки. Російські війська атакували поблизу Андріївки, Кіндратівки, Яблунівки, Юнаківки та Садків 21 та 22 червня.
- 22 червня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, просування вперед немає. Росіяни атакували у напрямку Липців та поблизу Вовчанська.
- Окупанти також продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку поблизу Кам'янки, Красного Першого, Строївки, Фиголівки, Довгенького, Голубівки, Степової Новоселівки, але не просунулися вперед.
- 22 червня російські війська продовжили наступальні операції на Ізюмському напрямку, зокрема, на північний схід від Борової поблизу Загризового та Зеленого Гаю та на південний схід від Борової поблизу Греківки та у напрямку Чернещини. Жодного підтвердженого просування немає.
- Росія також наступала на Лиманському напрямку поблизу Рідкодуба, Карпівки, Нового Миру, Зеленої Долини, у напрямку Ольгівки, поблизу Ямполівки та Торського, але не просунулася.
- Росіяни продовжили наступальні операції й на Сіверському напрямку поблизу Григорівки, у напрямку Серебрянки, поблизу Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки, але не просунулися.
- 22 червня окупанти продовжили наступальні операції на Часівярському напрямку поблизу самого Часового Яру, Курдюмівки, Озарянівки, у напрямку Білої Гори, поблизу Ступочок, Предтечиного, але також не досягли успіху.
- 22 червня ворог продовжив наступальні операції на Торецькому напрямку, але підтвердженого просування не досягли. Атаки здійснювалися біля самого Торецька, Диліївки, Русиного Яру, Олександро-Калинового, Полтавки, у напрямку Яблунівки, Щербинівки, поблизу Леонідівки та Нової Полтавки.
- Російські війська вели наступальні операції й на Покровському напрямку 22 червня, але не просунулися вперед. Вони атакували у напрямку самого Покровська, поблизу Малинівки, Мирного, Миролюбівки, Шевченка Першого, у напрямку Шахова, поблизу Променя, у напрямку Мирнограда, поблизу Лисівки, Даченського, Удачного, Шевченка та Звірового.
- Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 червня, свідчать про те, що є просування в Комарі та Перебудові. Ймовірно, окупанти захопили ці населені пункти. Також додаткові геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська просунулися на північ від Новосергіївки. Наступальні операції тривали поблизу Новопавлівки, Новосергіївки, Муравки, Котлярівки, Горіхового, Зеленого Кута, Олексіївки, Зірки, Ялки, Піддубного та у напрямку Мирного.
Яка ситуація на фронті / Карти ISW
- Російські війська продовжували наступальні операції на Великоновосілківському напрямку поблизу Шевченка, Вільного Поля, у напрямку Маліївки, Комишувахи, поблизу Новополя, але не просунулися.
- 22 червня ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на Гуляйпільському напрямку.
- 21 червня росіяни провели обмежені наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед.
- 21 та 22 червня російські війська атакували на Оріхівському напрямку поблизу Кам'янського та у напрямку Новоандріївки.
- Росія також провела обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку, але безуспішно.