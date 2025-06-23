Росія здійснила 3 ракетні та 50 авіаційних ударів, застосувавши 9 ракет та скинувши 60 КАБів. Також окупанти застосували 1 099 дронів-камікадзе, здійснив 4 439 обстрілів населених пунктів та позицій ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Яка ситуація на фронті
- На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ЗСУ відбили 15 штурмових дій росіян. Станом на 22:00 2 боєзіткнення ще тривали.
- На Південно-Слобожанському напрямку ворог 7 разів намагався штурмувати українські позиції біля населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка. 1 бій ще тривав.
- 3 атаки ЗСУ відбили на Куп'янському напрямку біля Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки.
- 12 атак зупинили українські воїни поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб та Колодязі на Лиманському напрямку. Ще 2 боєзіткнення тривали.
- На Сіверському напрямку Росія здійснила 3 наступальні дії біля Григорівки та Івано-Дар'ївки.
- На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 4 спроби окупантів просунутися вперед біля Часового Яру та в напрямку Предтечиного й Білої Гори. Ще тривало 1 боєзіткнення.
- На Торецькому напрямку росіяни 13 разів штурмували позиції ЗСУ біля Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки. Ще тривало 1 боєзіткнення.
- На Покровському напрямку Росія здійснила 36 атак поблизу населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. 3 бойових зіткнення ще тривали.
- На Новопавлівському напрямку українські воїни зупинили 5 атак ворога біля населених пунктів Веселе, Шевченко та Вільне Поле. 2 боєзіткнення ще тривали.
- На інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано.