Россия осуществила 3 ракетных и 50 авиационных ударов, применив 9 ракет и сбросив 60 КАБов. Также оккупанты применили 1 099 дронов-камикадзе, совершил 4 439 обстрелов населенных пунктов и позиций ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какая ситуация на фронте
- На Северо-Слобожанском і Курском направлениях с начала суток ВСУ отбили 15 штурмовых действий россиян. По состоянию на 22:00 2 боестолкновения еще продолжались.
- На Южно-Слобожанском направлении враг 7 раз пытался штурмовать украинские позиции возле населенных пунктов Волчанск, Строевка и Фиголовка. 1 бой еще продолжался.
- 3 атаки ВСУ отбили на Купянском направлении у Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Голубовки.
- 12 атак остановили украинские воины вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб и Колодязи на Лиманском направлении. Еще 2 боестолкновения продолжались.
- На Северском направлении Россия осуществила 3 наступательные действия возле Григорьевки и Ивано-Дарьевки.
- На Краматорском направлении ВСУ остановили 4 попытки оккупантов продвинуться вперед возле Часового Яра и в направлении Предтечино и Белой Горы. Еще продолжалось 1 боестолкновение.
- На Торецком направлении россияне 13 раз штурмовали позиции ВСУ у Дилиевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблоновки. Еще продолжалось 1 боестолкновение.
- На Покровском направлении Россия осуществила 36 атак вблизи населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка. 3 боевых столкновения еще продолжались.
- На Новопавловском направлении украинские воины остановили 5 атак врага возле населенных пунктов Веселое, Шевченко и Свободное Поле. 2 боестолкновения еще продолжались.
- На других направлениях существенных изменений не зафиксировано.