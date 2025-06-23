Россия осуществила 3 ракетных и 50 авиационных ударов, применив 9 ракет и сбросив 60 КАБов. Также оккупанты применили 1 099 дронов-камикадзе, совершил 4 439 обстрелов населенных пунктов и позиций ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте