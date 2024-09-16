Актуальную статистику потерь врага по состоянию на 16 сентября обновил Генштаб ВСУ. Отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.
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Общие потери противника в живой силе достигают вне 634 тысячи оккупантов.
Потери России в войне
- личного состава – около 634860 (+1060) человек,
- танков – 8683 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 17071 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 18123 (+14) ед,
- РСЗО – 1187 (+1) ед,
- средства ПВО – 947 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15263 (+29),
- крылатые ракеты – 2592 (+0),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 24712 (+28) ед,
- специальная техника – 3090 (+6)
Потери врага в войне / Инфографика Генштаба