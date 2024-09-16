Актуальну статистику втрат ворога станом на 16 вересня оновив Генштаб ЗСУ. Зазначають, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.
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Загальні втрати противника у живій силі сягають поза 634 тисячі окупантів.
Втрати Росії у війні
- особового складу – близько 634860 (+1060) осіб,
- танків – 8683 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 17071 (+8) од,
- артилерійських систем – 18123 (+14) од,
- РСЗВ – 1187 (+1) од,
- засоби ППО – 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15263 (+29),
- крилаті ракети – 2592 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24712 (+28) од,
- спеціальна техніка – 3090 (+6)
Втрати ворога у війні / Інфографіка Генштабу