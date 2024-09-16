Актуальну статистику втрат ворога станом на 16 вересня оновив Генштаб ЗСУ. Зазначають, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.

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Загальні втрати противника у живій силі сягають поза 634 тисячі окупантів.

Втрати Росії у війні

  • особового складу – близько 634860 (+1060) осіб,
  • танків – 8683 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 17071 (+8) од,
  • артилерійських систем – 18123 (+14) од,
  • РСЗВ – 1187 (+1) од,
  • засоби ППО – 947 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15263 (+29),
  • крилаті ракети – 2592 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24712 (+28) од,
  • спеціальна техніка – 3090 (+6)


Втрати ворога у війні / Інфографіка Генштабу