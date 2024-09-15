Украинское подразделение Khorne Group 116-й ОМБр опубликовало соответствующее видео. На кадрах можно увидеть мощность воздушного удара и масштабы последствий.

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"Атветочка за полтавское училище связи. О*ки перемешались в кучу строительного мусора. Привозите нам больше срочников и десантников. Мы за всеми вами наблюдаем", – написали военные в заметке к видео.



ВСУ поразили здание, где расположились оккупанты / Скриншот с видео

Информации о том, когда был нанесен удар – военные не предоставили. Также не указано и место расположения здания.



Здание полностью уничтожили / Скриншот с видео

ВСУ уничтожили место дислокации российских войск в Курской области: видео

В то же время в комментариях пользователи сообщили, что здание на видео – это школа в российском селе Веселое, где обосновались оккупанты. Армия государства-агрессора в очередной раз понесла потери.