Россияне пытаются проводить контактирующие действия в Курской области, где продолжается операция украинских Сил обороны. В то же время в течение последней недели оккупанты не продвинулись на Покровском направлении.

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Продвигались возле Угледара

Разведчики отметили, что темпы наступательных операций России высокие на многих участках линии фронта.

Там также рассказали о ситуации с контрнаступлением российских войск в Курской области.

Во главе с подразделениями ВДВ и морской пехоты российские войска атаковали украинские позиции на западе выступления и, вероятно, отбили несколько сел,

– говорится в сводке.

Также вражеские войска на востоке Украины постепенно продвигались в район Угледара и на юго-восток от Покровска. В то же время существенных продвижений в Покровск за последнюю неделю не наблюдается.