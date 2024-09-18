Кроме того, наши защитники уничтожили немало единиц техники. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Интересно Ликвидировали или ранили 600 тысяч оккупантов: в WSJ назвали вероятные потери России и Украины
Актуальные потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 637010 (+1130) человек,
- танков – 8 691 (+6),
- боевых бронированных машин – 17 080 (+3),
- артиллерийских систем – 18 154 (+25),
- РСЗВ / MLRS – 1 188 (+0),
- средства ПВО – 947 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 354 (+25),
- крылатые ракеты – 2 592 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 784 (+45),
- специальная техника – 3109 (+18).
Потери России в войне по состоянию на 18 сентября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Ранее в ГУР МОУ сообщали, что Россия использует в войне против Украины иностранных наемников. В частности – сирийцев. Так, им обещают российские паспорта, высокую зарплату, однако граждан Сирии бросают на передовую, откуда они не возвращаются.
Российское командование отправляет на штурмы именно сирийцев, а когда они просят об эвакуации из-за ранения – оккупанты просто бросают их на поле боя, а потом записывают в "без вести пропавших".