Кроме того, наши защитники уничтожили немало единиц техники. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Интересно Ликвидировали или ранили 600 тысяч оккупантов: в WSJ назвали вероятные потери России и Украины

Актуальные потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

  • личного состава – около 637010 (+1130) человек,
  • танков – 8 691 (+6),
  • боевых бронированных машин – 17 080 (+3),
  • артиллерийских систем – 18 154 (+25),
  • РСЗВ / MLRS – 1 188 (+0),
  • средства ПВО – 947 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 354 (+25),
  • крылатые ракеты – 2 592 (+0),
  • корабли /катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 784 (+45),
  • специальная техника – 3109 (+18).

Потери России в войне
Потери России в войне по состоянию на 18 сентября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее в ГУР МОУ сообщали, что Россия использует в войне против Украины иностранных наемников. В частности – сирийцев. Так, им обещают российские паспорта, высокую зарплату, однако граждан Сирии бросают на передовую, откуда они не возвращаются.

Российское командование отправляет на штурмы именно сирийцев, а когда они просят об эвакуации из-за ранения – оккупанты просто бросают их на поле боя, а потом записывают в "без вести пропавших".