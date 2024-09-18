Крім того, наші захисники знищили чимало одиниць техніки. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Цікаво Ліквідували або поранили 600 тисяч окупантів: у WSJ назвали ймовірні втрати Росії та України
Актуальні втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 637010 (+1130) осіб,
- танків – 8 691 (+6),
- бойових броньованих машин – 17 080 (+3),
- артилерійських систем – 18 154 (+25),
- РСЗВ / MLRS – 1 188 (+0),
- засоби ППО – 947 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 328 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15 354 (+25),
- крилаті ракети – 2 592 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 784 (+45),
- спеціальна техніка – 3109 (+18).
Втрати Росії у війні станом на 18 вересня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Раніше у ГУР МОУ повідомляли, що Росія використовує у війні проти України іноземних найманців. Зокрема – сирійців. Так, їм обіцяють російські паспорти, високу зарплатню, однак громадян Сирії кидають на передову, звідки вони не повертаються.
Російське командування відправляє на штурми саме сирійців, а коли вони просять про евакуацію через поранення – окупанти просто кидають їх на полі бою, а потім записують до "безвісти зниклих".