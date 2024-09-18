Крім того, наші захисники знищили чимало одиниць техніки. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Цікаво Ліквідували або поранили 600 тисяч окупантів: у WSJ назвали ймовірні втрати Росії та України

Актуальні втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

особового складу – близько 637010 (+1130) осіб,

танків – 8 691 (+6),

бойових броньованих машин – 17 080 (+3),

артилерійських систем – 18 154 (+25),

РСЗВ / MLRS – 1 188 (+0),

засоби ППО – 947 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 328 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 15 354 (+25),

крилаті ракети – 2 592 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 784 (+45),

спеціальна техніка – 3109 (+18).



Втрати Росії у війні станом на 18 вересня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше у ГУР МОУ повідомляли, що Росія використовує у війні проти України іноземних найманців. Зокрема – сирійців. Так, їм обіцяють російські паспорти, високу зарплатню, однак громадян Сирії кидають на передову, звідки вони не повертаються.

Російське командування відправляє на штурми саме сирійців, а коли вони просять про евакуацію через поранення – окупанти просто кидають їх на полі бою, а потім записують до "безвісти зниклих".