Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України. У відомстві додали, що сирійці з таких штурмів не повертаються, а "зникають" на Луганщині.

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На Луганщині під час штурмів "зникають" сирійці

У розвідці повідомили, що Росія активно вербує чоловіче населення у зруйнованій та злиденній Сирії. Найманцям обіцяють російські паспорти, високу зарплатню, однак після війни в Україні мало хто з сирійців повернеться за "нагородою".

Так, істинне ставлення росіян до сирійських найманців ілюструють історії Мохаммеда Мансура та Вахіда Мурсала Аль-Шіблі. Відомо, що громадяни Сирії воювали проти України у складі 488-го мотострілецького полку 114-ї мотострілецької дивізії російської окупаційної армії (військова частина 12721).

До прикладу, Мансура у липні 2024 року разом з 14 іншими сирійськими найманцями відправився на штурм поблизу міста Сватове Луганської області. Сили оборони України накрили вогнем окупантів, які йшли в атаку. Сирійці запросили евакуацію, адже мали багатьох поранених, однак російське командування наказало продовжувати штурм. Мансур, який отримав поранення, не виконав наказ росіян і втік з поля бою. Решта загону найманців була розбита, а окупанти оформили їх як "зниклих безвісти".

Згодом історія повторилася, але вже з іншим громадянином Сирії. Так, 15 вересня у місцевих сирійських каналах з'явилися повідомлення, що у війні проти України помер Вахід Мурсал Аль-Шіблі. Напередодні він отримав російський паспорт і відправився штурмувати позиції ЗСУ на Луганщині разом із загоном із 7 найманців. Групу знову розбили, а коли поранені запросили евакуювати їх з поля бою – росіяни відмовили.

Аль-Шіблі помер на Луганщині, оскільки не отримав допомогу, а доля інших сирійців лишається невідомою.

Довідка. У розвідці пояснили, що Росія налагодила схему із туристичними фірмами для рекрутингу сирійців на війну проти України. Спершу біднякам пропонують роботу охоронцями в російських нафтових провінціях, а потім заманюють вищою зарплатою для участі в "м'ясних штурмах".

Раніше спецпризначенці ГУР з групи "Хімік" здійснили атаку російську військову базу в Сирії поблизу Алеппо. Там окупанти виготовляли та випробовували свої ударні безпілотники.